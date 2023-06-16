СБУ підозрює ексзаступника міністра Шаповалова і його помічника Хмельницького у розкраданні 1 млрд грн з бюджету

Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони та його підлеглому за розкрадання з бюджету понад 1 мільярда гривень (ч. 5 ст. 191 ККУ), а також за перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ).
Слідство зібрало докази про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель відомства.
Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах зазначили, що мова йде про колишнього заступника міністра Вʼячеслава Шаповалова й Богдана Хмельницького.
За даними СБУ, вони причетні до розкрадання бюджетних грошей, виділених на купівлю бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання. Це сталося на початку березня 2022 року.
Слідчі встановили, що Шаповалов і Хмельницький купили в іноземній фірмі майже три тисячі бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень, привласнивши понад 100 мільйонів із суми. Товарознавча експертиза виявила, що реальна ринкова вартість бронежилетів становить лише 25 мільйонів гривень, а якість придбаних не відповідає заявленому класу захисту.
У СБУ пишуть, що організатори «схеми» купили оптову партію неякісних зимових курток і штанів для військовослужбовців на загальну суму 900 мільйонів гривень. Одяг теж не відповідає потрібним вимогам.
Співробітники Служби безпеки провели обшуки за місцем роботи і проживання фігурантів, де знайшли документацію та інші речові докази проти Шаповалова і Хмельницького.
Зараз обидва фігуранти перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку).
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятися чутки про можливе звільнення Резнікова. Через закупівлі для армії три чиновники Міноборони отримали підозри.
- 1 лютого підозри отримали колишній заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов за лобіювання укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, ексочільник департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Богдан Хмельницький за закупівлю неякісних бронежилетів і заступник директора «Промоборонекспорту» Володимир Терещенко за те, що уклав фіктивний договір на оцінку стану відремонтованих складових авіатехніки.
- 31 березня суд визнав начальника департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького винним у наданні НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків. Експосадовця оштрафували.