Створення Спецтрибуналу, обмін полоненими та справа Чернишова. Головне за тиждень

Цього тижня Росія влаштувала кілька масштабних атак по Україні, Іран атакував американські бази, віцепремʼєру Олексію Чернишову оголосили підозру, а також відбувся новий обмін полоненими.

«Бабель» зібрав головні події тижня у світі та Україні й розповідає головне.

Російська атака по Києву

У ніч проти 23 червня росіяни масовано атакували українську столицю. Найтяжча ситуація була в Шевченківському районі — там атака зруйнувала цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки.

В результаті атаки загинули девʼять людей.

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Справа Олексія Чернишова

Віцепремʼєр Олексій Чернишов, який зараз очолює Міністерство нацʼєдності, 23 червня отримав підозру в справі про корупцію в Мінрегіоні. Його підозрюють в отриманні хабаря.

27 червня Чернишову обрали запобіжний захід — заставу у 120 мільйонів гривень.

Іран атакував американські бази

Іран 23 червня випустив кілька ракет по американській військовій базі в Катарі у відповідь на удар США по його ядерних обʼєктах.

Під ударом була авіабаза Аль-Удейд — найбільша військова база США в регіоні. Дональд Трамп заявив, що Іран запустив 14 ракет — з них 13 збили, а остання летіла в безпечному напрямку. Він додав, що жоден американець не постраждав і майже не було завдано шкоди.

Удар по Дніпру

Вдень 24 червня росіяни атакували Дніпро. Атака пошкодила будівлі районних адміністрацій та держказначейства, майже 50 багатоповерхівок, також постраждали майже 40 навчальних закладів. Унаслідок удару по місту загинула 21 людина.

Через удар також постраждав пасажирський поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя, там обійшлося без жертв серед працівників залізниці та пасажирів.

Зеленський зустрівся з Трампом

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч 25 червня на полях саміту НАТО.

Вони, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою. Зеленський розповів Трампу і про те, як пройшли зустрічі технічної команди у Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Обговорювали й можливе спільне виробництво дронів і захист українців.

Україна підписала угоду про створення Спецтрибуналу

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Обмін полоненими

26 червня відбувся ще один етап обміну військовополоненими. Додому повернулися воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року.

Це продовження великого обміну відповідно до Стамбульських домовленостей. Удома тепер оборонці віком до 25 років, поранені захисники та ті, хто має проблеми зі здоровʼям. З неволі вдалося повернути також представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО.

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Справа Назарія Гусакова

Поліція 27 червня провела обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова — львівʼянина, який має спінальну м’язову атрофію (СМА) і збирав донати на лікування.

Обшуки проходять у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова, а також його близьких друзів і знайомих, чиї банківські картки він використовував для отримання благодійних внесків.

Україна виходить з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Зеленський підписав указ про вихід з Оттавської конвенції — вона забороняє використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

У МЗС пояснили вихід з конвенції тим, що вона обмежувала право України на самооборону, адже Російська Федерація, яка не є державою-учасницею Оттавської конвенції, з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. А з 2022 року масове використання Росією таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора.

«Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН», — підкреслюють у МЗС.