РФ атакувала Київ та область — є загиблі та поранені. Під завалами можуть бути люди

Через російський комбінований удар дронами та ракетами в ніч проти 23 червня у Києві та області загинули щонайменше 6 людей. Також відомо про понад два десятки поранених.

Про наслідки атаки повідомляють міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, ДСНС, мер Києва Віталій Кличко.

У столиці найтяжчі наслідки в Шевченківському районі. Атака зруйнувала цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Розбір завалів триває — під руїнами ще можуть бути люди. Працівники ДСНС врятували десять поранених, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.

За оновленими даними мера Віталія Кличка, відомо про пʼять загиблих. У пошкодженому будинку також чергують медики.

Від обстрілів також постраждали Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. За даними Кличка, усього в місті 19 потерпілих, з них 8 перебувають у стаціонарах міських лікарень.

У Білій Церкві, що на Київщині, одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників зазнали травм. Постраждала житлова та медична інфраструктура. Рятувальники евакуювали шість тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі площею 1 500 кв. м.

Рятувальники також гасять пожежу приватних житлових забудов за кількома іншими адресами. На місці працюють усі відповідні служби.

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На місцях організували роботу рятувальних штабів, задіяли необхідну інженерну техніку. Працюють верхолази.