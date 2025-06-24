Росія атакувала Дніпро та область. Троє загиблих, під удар потрапив пасажирський поїзд (оновлено)

Росіяни вдень 24 червня атакували Дніпро, у місті пролунало кілька вибухів. Під атаку потрапив пасажирський поїзд.

Про це повідомляють голова ОВА Сергій Лисак, мер Борис Філатов та «Укрзалізниця».

За словами Філатова, у місті постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку, є значні руйнування у приватному секторі.

Попередньо одна людина загинула через атаку, ще 20 постраждали. Серед постраждалих двоє дітей — 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, через удар постраждав пасажирський поїзд №52 Одеса — Запоріжжя, там обійшлось бех жертв. На відео, опублікованому головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, видно, що поїзд саме проїжджав повз підприємство, по якому завдали удару. У вагонах поїзда повибивало вікна.

Пасажирів евакуювали та перевели в укриття, постраждалим надали медичну допомогу.

Крім того, під ударом було місто Самар Дніпропетровської області. Там двоє загиблих і троє постраждалих.