У Дніпрі зросла кількість жертв російської атаки 24 червня

Ще одна людина померла через травми, отримані під час російської атаки по Дніпру 24 червня.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Загальна кількість загиблих у місті сягнула 21 людини. Крім того, дві людини загинули в місті Самар Дніпропетровської області.

Атака по Дніпру пошкодила будівлі районних адміністрацій та держказначейства, майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені покрівлі. Також постраждали майже 40 навчальних закладів — ліцеї, гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища.

Від обстрілу також постраждали насосно-фільтрувальна станція, 16 районних і прибудинкових котелень, Правобережне управління соцзахисту, церква, місцева органна зала, льодова арена, АЗС, колонія, будівлі хлібзаводу та одного з промислових підприємств.

Через удар також постраждав пасажирський поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя, там обійшлося без жертв серед працівників залізниці та пасажирів. Поїзд саме проїжджав повз підприємство, по якому завдали удару. У вагонах поїзда повибивало вікна.

Міський голова Дніпра Борис Філатов казав, що це безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни.