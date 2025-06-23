Віцепремʼєру Олексію Чернишову повідомили про підозру в справі про корупцію в Мінрегіоні

Віцепремʼєр Олексій Чернишов, який зараз очолює Міністерство нацʼєдності, отримав підозру в справі про корупцію в Мінрегіоні.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

НАБУ не називає імені Чернишова, але з деталей справи зрозуміло, що мова саме про нього.

Йому оголосили підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Він уже шостий підозрюваний у справі.

Сам Чернишов повідомив, що мав «конструктивний діалог з детективами НАБУ», який тривав понад дві години.

«Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами», — зазначив він.

Про яку справу мова

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Міністерство розвитку громад і територій та ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б квартир, якщо б договори виконали. Однак ділянку заарештували за клопотанням НАБУ і САП.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, однак джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться, зокрема, про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).