НАБУ і САП викрили корупційну схему із землею під забудову в Києві. Серед фігурантів — експосадовці Мінрегіону

У Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю українських високопосадовців.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Підозри у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні хабарів оголосили:

колишньому державному секретарю Міністерства розвитку громад та територій України, чинному члену правління НАК «Нафтогаз України»;

ексраднику міністра Міністерства розвитку громад та територій України;

колишній директорці держпідприємства;

забудовнику (організатору схеми);

службовцю будівельної компанії.

У НАБУ і САП імен не називають, однак джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).

Слідство зʼясувало, що забудовник вигадав схему, як незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу. Він звернувся до високопосадовців з Мінрегіону, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б квартир, якщо б договори виконали. Однак ділянку заарештували за клопотанням НАБУ і САП.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.