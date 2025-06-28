Уряд Орбана заборонив ЛГБТ-прайд у Будапешті — на вулиці вийшли сотні тисяч людей

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Поліція Угорщини заборонила проводити щорічний прайд цього року. Там посилалися на ухвалений в березні закон, який дозволяє обмежувати право на зібрання, якщо вони порушують заборону «пропаганди ЛГБТ» серед неповнолітніх. Правоохоронці вважають, що гарантувати відсутність дітей на шляху демонстрації не можна. Цей крок угорської влади розкритикували в Європейському Союзі.

«Це набагато більше, не лише про гомосексуальність», — сказав один з учасників прайду агентству Reuters. Reuters Reuters Getty Images «Це набагато більше, не лише про гомосексуальність», — сказав один з учасників прайду агентству Reuters. Reuters; Getty Images

Однак опозиційний до влади мер Будапешту Гергей Карачонь вирішив провести прайд, попри заборону. Він заявив, що заборона поліції не має сили, бо захід організовує міська рада — у такому разі офіційний дозвіл не потрібен.

Учасники ЛГБТК+ прайду в Будапешті. Reuters Reuters Учасники ЛГБТК+ прайду в Будапешті. Reuters

Десятки тисяч угорців, включно з пенсіонерами, батьками з дітьми та політиками й активістами з 30 країн, вийшли на вулиці. Хоча лише за день до того Орбан казав, що ті, хто візьме участь у марші або організує його, зіткнуться з «правовими наслідками». Організаторам демонстрації загрожує позбавлення волі на рік, а учасникам — штраф у 200 тисяч угорських форинтів (приблизно €500).

У розмовах із журналістами учасники прайду казали, що виступають проти дискримінізаційного закону Орбана. До акції долучилися й ті, хто вирішив підтримати ЛГБТК+ спільноту.

Політика Угорщини щодо ЛГБТ-спільноти

Влада Угорщини систематично ухвалює закони, які обмежують права представників ЛГБТ. У 2012 році в Угорщині заборонили одностатеві шлюби, а потім затвердили спрямованість шкільної освіти на національну ідентичність та християнську культуру. У 2020 році в Угорщині став чинним закон, який де-факто унеможливив зміну статі в юридичному просторі.

15 червня 2021 року парламент країни ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей і молоді книжки, фільми та інші носії інформації, які показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».

7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл і церков має бути щонайменше 200 метрів. А вже у квітні 2025 року парламент Угорщини схвалив зміни до Конституції, спрямовані проти ЛГБТК+.