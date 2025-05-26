В Угорщині вперше заборонили прайд спільноти ЛГБТК+. Як реагує ЄС

Угорська влада заборонила прайд представників спільноти ЛГБТК+, запланований на ці вихідні в Будапешті. Це вперше, коли влада скористалася проголосованою у квітні поправкою до Конституції, яка, зокрема, передбачає обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТК+.
Про це пише Bloomberg.
Поправка також передбачає обмеження заходів, які, на думку угорського уряду, «ставлять під загрозу» дітей. Поліція Будапешту не дала дозволу провести марш, який збирали пʼять правозахисних організацій.
Забороняючи демонстрацію, правоохоронці посилалися на те, що поправка до Конституції надає пріоритет правам дітей на «належний фізичний, психічний та моральний розвиток» над більшістю інших свобод.
Тепер організатори щорічного прайду, який проходить у Будапешті, не зможуть послатися на статтю про свободу зібрань і вираження думок, коли поліція не санкціонує червневий захід.
Як реагує ЄС
Politico, яке ознайомилось із заявою країн Європейського Союзу, пише, що більшість держав блоку хочуть, щоб Європейська комісія вжила жорстких заходів щодо Угорщини. Лист підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція. Країни закликають Брюссель «негайно повною мірою використати наявні в його розпорядженні інструменти верховенства права», щоб змусити Будапешт пом’якшити заборону на прайд.
У заяві йдеться, що низка угорських законів, які загрожують штрафами організаторам та учасникам ЛГБТК+ заходів під виглядом захисту дітей, «суперечить фундаментальним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз».
У тексті не вказано конкретно, які кроки має зробити Брюссель. Але очевидним варіантом могло б бути запровадження так званих тимчасових заходів проти Угорщини — це юридичні обмеження з боку ЄС, які змушують уряд щось зробити, у цьому випадку — дозволити провести прайд.
Наразі Брюссель утримує для Угорщини 18 мільярдів євро з фондів ЄС через проблеми з дотриманням верховенства права, але додаткових заходів поки не вживає. За словами одного з учасників, єврокомісарка з питань рівності Хаджа Лахбіб минулого тижня на зустрічі відмовилась підтримати ідею таких тимчасових заходів. Якщо Угорщина їх ігноруватиме, це може призвести до штрафів. Лахбіб пояснила, що не має достатньої підтримки з боку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб просувати такі дії.
Один із чиновників ЄС сказав, що в столицях країн Євросоюзу зростає підтримка радикального кроку — позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС за допомогою процедури за статтею 7. Щоб це стало можливим, спочатку 4/5 країн ЄС, тобто 22 з 27, мають визнати, що Угорщина порушила договір ЄС. Після цього всі інші 26 країн (усі, крім Угорщини) мають проголосувати за те, щоб позбавити її права голосу у питаннях зовнішньої політики чи розширення ЄС.
Інший посадовець зазначив, що наразі щонайменше 19 країн підтримують продовження цієї процедури — це на три менше, ніж потрібно для проходження першого етапу. Двоє дипломатів додали, що ще складніше буде пройти другий етап, бо для цього потрібна підтримка всіх інших 26 країн.
Щоб зібрати потрібну кількість голосів, Франція і Німеччина мають також підтримати цей крок. Зараз жодна з цих країн не підписала заяву. Але ситуація може змінитися, кажуть дипломати. Зокрема, в коаліційній угоді німецького уряду йдеться про важливість вирішення проблем із верховенством права в ЄС. Поки що Франція і Німеччина просто спостерігають одна за одною, чекаючи, хто першим зважиться діяти.
Також хтось має переконати прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, імовірно, буде на боці Угорщини.
Перед засіданням Ради ЄС із загальних справ 27 травня міністерка Європи Швеції Джессіка Розенкранц наголосила, що терпіння закінчується. За її словами, після семи років обговорень ситуація зайшла в глухий кут, і якщо Угорщина не продемонструє зовсім інший підхід, ці слухання більше не мають сенсу. Настав момент перейти до рішучих дій.
Політика Угорщини щодо ЛГБТ-спільноти
Влада Угорщини систематично ухвалює закони, які обмежують права представників ЛГБТ. У 2012 році в Угорщині заборонили одностатеві шлюби, а потім затвердили спрямованість шкільної освіти на національну ідентичність та християнську культуру. У 2020 році в Угорщині став чинним закон, який де-факто унеможливив зміну статі в юридичному просторі.
15 червня 2021 року парламент країни ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей і молоді книжки, фільми та інші носії інформації, які показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».
7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл і церков має бути щонайменше 200 метрів.
Парламент Угорщини 14 квітня 2025 року схвалив зміни до Конституції, спрямовані проти ЛГБТК+.