Влада Угорщини заборонила розповідати дітям у школах про гомосексуальність і трансгендерність

Парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє поширювати у школах матеріали про гомосексуальність і зміну статі. Правляча партія премʼєра Віктора Орбана посилила свою кампанію проти прав ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляють Hungary Today і The Guardian.

Окрім цього, заняття зі статевого виховання зможуть проводити (крім вчителів) тільки люди й організації, які входять до списку, затвердженого владою. Також усі телеканали повинні ввести вікове маркування 18+ для фільмів і програм, які не відповідають новому закону — їх можна буде показувати з 22:00 до 05:00.

«Є матеріали, які діти до певного віку можуть неправильно зрозуміти і які можуть згубно позначитися на їхньому розвитку. Також є інформація, яку діти просто не можуть обробити, яка може збити їх з пантелику щодо уявлення про себе», — заявив представник угорського уряду.

Компаніям і великим організаціям також буде заборонено розміщувати рекламу на знак солідарності з геями, якщо вона буде націлена на аудиторію молодшу за 18 років.

Угорське відділення правозахисної організації Amnesty International назвало ухвалення закону «чорним днем для прав ЛГБТ+ і Угорщини». Критики порівнюють ці заходи з російським законом 2013 року проти «гей-пропаганди», який, за словами незалежних спостерігачів, посилив соціальну ворожість і підживлює напади на гомосексуалів, бісексуалів і транссексуалів у РФ.

Анна Донат, член угорської опозиції і ліберальної групи в Європейському парламенті, закликала владу ЄС вжити негайних заходів: «Закон несумісний з фундаментальними цінностями європейських демократичних суспільств, а також з цінностями угорських громадян і є черговою з багатьох ганебних атак на права ЛГБТ+ з боку уряду Віктора Орбана».