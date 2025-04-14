Парламент Угорщини схвалив зміни до Конституції, спрямовані проти ЛГБТК+

Національні збори (парламент) Угорщини 14 квітня схвалили 15 поправку до Конституції — вона передбачає, зокрема, обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТК-спільноти.
Про це пише угорське медіа Telex, деталі наводить Euronews.
Поправку схвалили 140 депутатів парламенту Угорщини, проти проголосував 21.
Ця поправка закріплює, що стать людини може бути лише чоловічою або жіночою.
«Стать людини при народженні — це біологічна умова, яка — відповідно до порядку створення — може бути чоловічою або жіночою. Завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити правовий захист цього природного порядку та запобігти спробам, які передбачають можливість зміни статі при народженні. Фіксація біологічної статі забезпечує здоровий розвиток суспільства та підтримку основних норм суспільства», — йдеться в обґрунтуванні.
Крім того, поправка стверджує, що «захист прав дітей» може виправдати обмеження свободи зібрань — ідеться насамперед про заходи, які організовують представники ЛГБТК+. Ще в березні угорський парламент схвалив закон, який забороняє прайди, а тепер ця норма буде закріплена і в Конституції.
Завдяки цьому доповненню організатори щорічного прайду, який проходить у Будапешті, не зможуть посилатися на статтю про свободу зібрань і вираження думок, коли поліція не санкціонує червневий захід.
Інші положення поправки стосуються заборони наркотиків, закріплення права на користування готівкою, можливості призупинення угорського громадянства в разі отримання іншого громадянства тощо.
- Влада Угорщини систематично ухвалює закони, які обмежують права представників ЛГБТ. У 2012 році в Угорщині заборонили одностатеві шлюби, а потім затвердили спрямованість шкільної освіти на національну ідентичність та християнську культуру. У 2020 році в Угорщині став чинним закон, який де-факто унеможливив зміну статі в юридичному просторі.
- 15 червня 2021 року парламент країни ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей і молоді книжки, фільми та інші носії інформації, які показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».
- 7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл і церков має бути щонайменше 200 метрів.