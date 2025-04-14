Парламент Угорщини схвалив зміни до Конституції, спрямовані проти ЛГБТК+

Національні збори (парламент) Угорщини 14 квітня схвалили 15 поправку до Конституції — вона передбачає, зокрема, обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТК-спільноти.

Про це пише угорське медіа Telex, деталі наводить Euronews.

Поправку схвалили 140 депутатів парламенту Угорщини, проти проголосував 21.

Ця поправка закріплює, що стать людини може бути лише чоловічою або жіночою.

«Стать людини при народженні — це біологічна умова, яка — відповідно до порядку створення — може бути чоловічою або жіночою. Завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити правовий захист цього природного порядку та запобігти спробам, які передбачають можливість зміни статі при народженні. Фіксація біологічної статі забезпечує здоровий розвиток суспільства та підтримку основних норм суспільства», — йдеться в обґрунтуванні.

Крім того, поправка стверджує, що «захист прав дітей» може виправдати обмеження свободи зібрань — ідеться насамперед про заходи, які організовують представники ЛГБТК+. Ще в березні угорський парламент схвалив закон, який забороняє прайди, а тепер ця норма буде закріплена і в Конституції.

Завдяки цьому доповненню організатори щорічного прайду, який проходить у Будапешті, не зможуть посилатися на статтю про свободу зібрань і вираження думок, коли поліція не санкціонує червневий захід.

Інші положення поправки стосуються заборони наркотиків, закріплення права на користування готівкою, можливості призупинення угорського громадянства в разі отримання іншого громадянства тощо.