Єврокомісія: Уряди Польщі та Угорщини створюють загрозу для верховенства права у країнах

Єврокомісія вважає, що уряди у Варшаві й Будапешті загрожують незалежності судів та свободі слова, а також докладають замало зусиль для боротьби з корупцією.

Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії щодо верховенства права у 27 країнах-членах ЄС, пише Reuters.

Брюссель стривожений тим, що польський уряд не виконує рішення Європейського суду. Йдеться, зокрема, про справу щодо дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Європейський суд постановив, що вона повинна тимчасово припинити діяльність, бо існують сумніви в політичній незалежності інституції. Однак палата продовжує працювати й ухвалювати рішення.

ЄК також висловила сумніви в незалежності угорських суддів. Зокрема там вказали на призначення голови Конституційного суду країни всупереч позиції Національної юридичної ради.