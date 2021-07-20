Еврокомиссия: Правительства Польши и Венгрии создают угрозу для верховенства права в странах

Еврокомиссия считает, что правительства в Варшаве и Будапеште угрожают независимости судов и свободе слова, а также прилагают недостаточно усилий для борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии относительно верховенства права в 27 странах-членах ЕС, пишет Reuters.

Брюссель обеспокоен тем, что польское правительство не выполняет решение Европейского суда. Речь идет о деле по дисциплинарной палате Верховного суда Польши. Европейский суд постановил, что она должна временно прекратить деятельность, поскольку существуют сомнения в ее политической независимости. Однако палата продолжает работать и принимать решения.

ЕК также выразила сомнения в независимости венгерских судей. В частности там указали на назначение главы Конституционного суда страны вопреки позиции Национального юридического совета.