В Угорщині заборонили продавати книжки про ЛГБТ на відстані 200 метрів від шкіл і церков

Уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТК. Про це повідомляє Deutsche Welle та Reuters.
Закон ухвалили 6 серпня, він набуває чинності через 30 днів.
Згідно з документом, такі книжки не можуть виставляти на вітринах магазинів, їх взагалі не має бути видно. Такі книжки потрібно продавати в упаковках, завдяки яким їх неможливо буде ідентифікувати. Крім того, реалізація цих книжок дозволена на відстані 200 метрів від шкіл і церков.
Deutsche Welle вказує, що правило про 200 метрів нагадує угорський закон про проституцію, адже секс-працівникам і працівницям також заборонено пропонувати свої послуги на відстані 200 метрів від шкіл і церков.
Окрім цього, особам до 18 років буде не можна показувати матеріали, «що заохочують зміна статі або гомосексуальність». Також представники ЛГБТ-спільноти не зможуть брати участь у зйомках телешоу для неповнолітніх або зйомках шкільних навчальних матеріалів.
- 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які види сексуальності, окрім як гетеросексуальність. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. 7 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон.
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.