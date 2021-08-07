В Угорщині заборонили продавати книжки про ЛГБТ на відстані 200 метрів від шкіл і церков

Уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТК. Про це повідомляє Deutsche Welle та Reuters.

Закон ухвалили 6 серпня, він набуває чинності через 30 днів.

Згідно з документом, такі книжки не можуть виставляти на вітринах магазинів, їх взагалі не має бути видно. Такі книжки потрібно продавати в упаковках, завдяки яким їх неможливо буде ідентифікувати. Крім того, реалізація цих книжок дозволена на відстані 200 метрів від шкіл і церков.

Deutsche Welle вказує, що правило про 200 метрів нагадує угорський закон про проституцію, адже секс-працівникам і працівницям також заборонено пропонувати свої послуги на відстані 200 метрів від шкіл і церков.

Окрім цього, особам до 18 років буде не можна показувати матеріали, «що заохочують зміна статі або гомосексуальність». Також представники ЛГБТ-спільноти не зможуть брати участь у зйомках телешоу для неповнолітніх або зйомках шкільних навчальних матеріалів.