В Венгрии запретили продавать книги о ЛГБТ на расстоянии 200 метров от школ и церквей

Правительство Венгрии ограничило продажу детских книг, в которых рассказывается о ЛГБТК. Об этом сообщает Deutsche Welle и Reuters.

Закон приняли 6 августа, он вступает в силу через 30 дней.

Согласно документу, такие книги не могут выставлять на витринах магазинов, их вообще не должно быть видно. Такие книги нужно продавать в упаковках, благодаря которым их невозможно будет идентифицировать. Кроме того, продажа этих книг разрешена на расстоянии 200 метров от школ и церквей.

Deutsche Welle указывает, что правило о 200 метров напоминает венгерский закон о проституции, ведь секс-работникам и работницам также запрещено предлагать свои услуги на расстоянии 200 метров от школ и церквей.

Кроме этого, лицам до 18 лет будет нельзя показывать материалы, «поощряющие изменение пола или гомосексуальность». Также представители ЛГБТ-сообщества не смогут участвовать в съемках телешоу для несовершеннолетних или съемках школьных учебных материалов.