Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

Іран більше не допустить главу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на свої ядерні обʼєкти та не дозволить встановити на них камери відеоспостереження. Про це заявив віцеспікер парламенту Ірану Хамід Реза Хажі Бабаї, передає іранське агентство Mehr. «Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати Рішення ухвалили через те, що в ізраїльських документах нібито знайшли «важливу інформацію» з цих обʼєктів. Про що саме йдеться — Бабаї не уточнив. Але зазначив, що тиск Заходу на Іран, включно з діями МАГАТЕ, — це «частина «ворожнечі США проти іранського народу». Днями, 25 червня, парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала і Рада вартових Конституції Ірану. Останній крок — Рада національної безпеки Ірану. Документ передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни. Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран з перевірками, зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.

Ядерна програма Ірану Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску» — нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку. Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася». Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному». Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». Сторони провели кілька раундів переговорів, проте так і не уклали нову ядерну угоду. А після атаки США на іранські ядерні обʼєкти Тегеран відкидає поновлення переговорів.