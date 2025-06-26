Новий генпрокурор Кравченко реорганізував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Навіщо і що зміниться

Новий генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив, що реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, підрозділ повинен був відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, однак на практиці його робота зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.

Зараз Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій займатиметься медіацією, щоб організувати законну комунікацію з бізнесом.

«Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях — керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань», — наголосив Кравченко.

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