У нового генпрокурора Кравченка зʼявилися три заступники. Ось хто вони

Рада прокурорів України рекомендувала призначити на посади заступників генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. Вони почали виконувати свої обовʼязки 25 червня.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко погодився з рішенням Ради прокурорів і 24 червня підписав накази, якими призначив трьох заступників. За кожним з них закріпили певні напрями роботи в органах прокуратури.

Раніше Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко — виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

Новий генпрокурор України

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.