В Румунії затвердили новий уряд. Що далі

У понеділок, 23 червня, широка проєвропейська коаліція в Румунії затвердила уряд Іліє Боложана. Його кандидатуру висунув новообраний президент Нікушор Дан. Це завершило 47 днів політичної невизначеності, яку спричинила відставка попереднього прем’єр-міністра Марчела Чолаку та криза з президентськими виборами в Румунії.

Про це пишуть румунське медіа Digi24 та агентство Reuters.

Коаліцію утворюють чотири політичні сили: «Соціал-демократична партія», «Національна ліберальна партія» (лідер якої став прем’єр-міністром), «Союз порятунку Румунії» та «Демократичний альянс угорців Румунії». Також коаліція має підтримку депутатів від національних меншин, у яких є квоти в румунському парламенті. Це сукупно забезпечує їй близько 67% підтримки у парламенті. В опозиції залишаються три ультраправі партії.

У коаліційній угоді партії домовились про чергування посади прем’єр-міністра. У 2027 році Боложан передасть повноваження прем’єр-міністра представнику від Соціал-демократичної партії.

Головне завдання перед новою владою — зменшити дефіцит бюджету. Уряд планує запровадити тимчасовий податок на «надмірний прибуток» банків з 2026 року, підвищити акцизні збори та податки на майно, запровадити нові збори на прибутки від криптовалют та соцмереж, збільшити податки на дивіденди та оподатковувати пенсії, що перевищують 4 тисячі леїв (близько 38 тисяч гривень). Також планують скоротити близько 20% робочих місць у державному секторі.

Міністр фінансів Александру Лазаре заявив, що уряд обговорить всі запропоновані заходи з Європейською комісією. Їх планують схвалити з серпня.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня 2024 року скасував результати першого туру президентських виборів.

Після повторних виборів президентом Румунії став проєвропейський кандидат Нікушор Дан. У другому турі він переміг ультраправого політика Джордже Сіміона.