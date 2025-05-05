Премʼєр Румунії йде у відставку, а його партія виходить з коаліції

Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку, а його Соціал-демократична партія виходить з правлячої коаліції.
Про це пише румунське медіа Digi24.
На пресконференції румунський премʼєр визнав, що урядова коаліція не досягла мети вивести свого кандидата Кріна Антонеску у другий тур виборів президента.
«Ми побачили вчорашнє голосування румунів — це означає, що коаліція більше не має легітимності. Я запропонував своїм колегам вийти з коаліції, що автоматично веде до моєї відставки з посади прем’єр-міністра. Це я зроблю після зустрічі з вами», — сказав він.
Чолаку додав, що Соціал-демократична партія офіційно не підтримуватиме жодного кандидата у другому турі.
Вихід соціал-демократів з коаліції означатиме відсутність у ній парламентської більшості та потенційні дострокові парламентські вибори.
Президентські вибори в Румунії
Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.
Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.
Зрештою Конституційний суд Румунії 6 грудня 2024 року скасував результати першого туру президентських виборів.
Келіна Джорджеску затримали 26 лютого 2025 року. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень його відпустили — він перебуває під судовим наглядом.
4 травня пройшов повторний перший тур виборів президента Румунії. У другий тур вийшли ультраправий Джордже Сіміон і мер Бухаресту Нікушор Дан.