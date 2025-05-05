Президентські вибори в Румунії: хто вийшов у другий тур

У Румунії 4 травня пройшов перший тур президентських виборів — після підрахунку 100% протоколів у другий тур пройшов ультраправий Джордже Сіміон і мер Бухаресту Нікушор Дан.



Про це йдеться на сайті ЦВК країни.

Лідер ультраправої партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Сіміон набрав 40,96 % голосів виборців, за нього проголосували 3 862 404 виборці. Натомість Дан отримав 20,99% голосів, за нього проголосували 1 979 711 виборців.

Водночас кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску, який за даними екзитполів мав друге місце після Сіміона, отримав 1 892 925 голосів, що еквівалентно 20,07%

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 18 травня.

Нікушор Дан заявив, що другий тур президентських виборів буде «важким», і назвав Джорджа Сіміона «кандидатом-ізоляціоністом». За його словами, наступні два тижні відбуватимуться не просто дебати між окремими людьми, цей час буде присвячено «дебатам між прозахідним та антизахідним напрямками».

Наше завдання — переконати румунів, що Румунії потрібен прозахідний напрямок, саме на цьому зосередиться наша кампанія», — сказав Нікушор Дан.



Сімону журналісти нагадали, що Дан сформує альянс «усіх основних сил».

«Я не дуже хвилююся через такий альянс (...) Це просто димова завіса, відволікаючий маневр, я не екстреміст, не хуліган, не ізоляціоніст, яким мене представляють», — відповів Джордж Сіміон.

Його також запитали, як він виконає свою обіцянку зробити Келіна Джорджеску премʼєром, якщо стане президентом. Він відповів, що президент може впливати на склад Конституційного суду та спецслужб, щоб забезпечити чесні вибори, і має роль посередника у формуванні парламентської більшості. Так він зможе просувати кандидатуру Джорджеску на посаду премʼєра, хоч прямо призначити його не може.

Сіміон висунув свою кандидатуру замість ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, якому заборонили балотуватися через кримінальні звинувачення. Це сприяло активізації передвиборчої кампанії Сіміона. Він має активну підтримку в частини румунів за кордоном.

Із 2011 року йому заборонили вʼїзд в Україну — звинувачували в зустрічах із російськими спецслужбами в Чернівцях.