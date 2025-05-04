Президентські вибори у Румунії. Екзитполи показують перемогу ультраправого кандидата у першому турі

У Румунії 4 травня пройшов перший тур президентських виборів. Голосування відбулось після того, як результати попереднього першого туру, що відбувся у листопаді 2024 року, анулював Конституційний суд.

Про це повідомив румунський телеканал Digi24.

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Усі 18 979 виборчих дільниць працювали до 21:00. У списку для голосування — 11 кандидатів. Екзитполи CURS і Avangarde, опубліковані одразу після закриття дільниць, показують, що в першому турі виборів перемагає Джордже Сіміон — лідер ультраправої партії «Альянс за союз румунів». Із 2011 року йому заборонили вʼїзд в Україну — звинувачували в зустрічах із російськими спецслужбами в Чернівцях.

Джордже Сіміон.

Сіміон висунув свою кандидатуру замість ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, якому заборонили балотуватися через кримінальні звинувачення. Це сприяло активізації передвиборчої кампанії Сіміона. Він має активну підтримку в частини румунів за кордоном.