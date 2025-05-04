Президентські вибори у Румунії. Екзитполи показують перемогу ультраправого кандидата у першому турі

У Румунії 4 травня пройшов перший тур президентських виборів. Голосування відбулось після того, як результати попереднього першого туру, що відбувся у листопаді 2024 року, анулював Конституційний суд.
Про це повідомив румунський телеканал Digi24.
Усі 18 979 виборчих дільниць працювали до 21:00. У списку для голосування — 11 кандидатів. Екзитполи CURS і Avangarde, опубліковані одразу після закриття дільниць, показують, що в першому турі виборів перемагає Джордже Сіміон — лідер ультраправої партії «Альянс за союз румунів». Із 2011 року йому заборонили вʼїзд в Україну — звинувачували в зустрічах із російськими спецслужбами в Чернівцях.
Сіміон висунув свою кандидатуру замість ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, якому заборонили балотуватися через кримінальні звинувачення. Це сприяло активізації передвиборчої кампанії Сіміона. Він має активну підтримку в частини румунів за кордоном.
Сіміон отримує підтримку в 30—33,1%. Слідом за ним іде кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску — 22,9—23% підтримки. Також 20,9—23% голосів набирає мер Бухаресту Нікусор Дан. Якщо ніхто не набере понад 50%, то другий тур виборів проведуть 18 травня — там зустрінуться два лідери першого туру.
Президентські вибори в Румунії
Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.
Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.
Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.
Конституційний суд Румунії 6 грудня 2024 року скасував результати першого туру президентських виборів.
Келіна Джорджеску затримали 26 лютого 2025 року. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень його відпустили — він перебуває під судовим наглядом.