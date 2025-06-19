Ексвійськкому Одещини Борисову збільшили заставу до 45 мільйонів гривень

Апеляційний суд збільшив заставу колишньому одеському військкому Євгену Борисову до 45,42 мільйона гривень.

Про це повідомили в Держбюро розслідувань, не називаючи імені. Воно випливає з деталей справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила скаргу прокурора Офісу генерального прокурора і збільшила розмір застави для фігуранта.

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила Євгена Борисова під вартою до 24 червня з можливістю вийти під заставу у 20 мільйонів гривень.

Розмір застави оскаржували, бо у слідчих Державного бюро розслідувань були підозри, що ексвійськком намагався вийти під заставу і збирався переховуватися від слідства — виїхати за кордон.

Справи Борисова

У червні 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК, а Зеленський доручив тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом з правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни. Одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки 28 червня.

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. У липні того ж року Борисова затримали та відправили в СІЗО. Тоді йому оголосили підозри в незаконному збагаченні, умисному ухиленню від військової служби, неприбутті вчасно на службу без поважних причин.

У травні 2024-го Борисова повторно затримали при виході із СІЗО й оголосили нову підозру — в легалізації незаконних доходів на 142 мільйони гривень. Пізніше додалися підозри в тому, що він нібито оформив собі небойову травму як бойову і безпідставно отримав за це понад 165 тисяч гривень. Перед врученням нових підозр Борис вийшов з-під варти під заставу. Наступного дня його втретє взяли під варту.