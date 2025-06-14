Збільшення доходів РФ від нафти та скорочення поставок іранської зброї. Зеленський про наслідки ескалації на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки ескалації конфлікту Ірану та Ізраїлю для України. Серед них — підвищення цін на нафту, ризик зменшення допомоги Києву через підтримку Ізраїлю. З позитиву — українська сторона сподівається, що удари ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) по оборонних обʼєктах Ірану можуть скоротити поставки іранських Shahed і ракет до Росії.

Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне» та Інтерфакс-Україна.

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За словами президента, одним з негативних наслідків після ударів Ізраїлю по території Ірану стало різке підвищення цін на нафту. Якщо їх не контролювати, Росія отримуватиме більше грошей від її продажу.

«Що для нас негативно, поки нема прайс-кепів. Рускіє посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайс-кепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшаться. Хоча хтось буде обходити й це», — наголосив він.

Зеленський додав, що Україна контактуватиме зі США щодо обмеження цін на російську нафту і санкцій проти енергетичного сектора РФ.

Також президент каже, що може бути ризик, що через підтримку Ізраїлю зменшиться допомога Україні. Саме через це минулого разу вона уповільнилася.

«Ніхто не претендує на відносини Америки й Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення — для нас, якщо чесно, одне і теж», — заявив Зеленський.

Водночас, за його словами, Київ сподіватиметься на те, що удари Ізраїлю по оборонних обʼєктах Ірану можуть скоротити поставки безпілотників типу Shahed і ракет до Росії. Але потрібен детальний аналіз ударів, щоб зрозуміти, чи були удари по виробництву дронів і ракет та іншим спроможностям серйозними.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Спершу Армія Ізраїлю повідомила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натансі, включно з підземною частиною і центрифугами. Пізніше ЦАХАЛ офіційно заявив, що атакував ще один ядерний обʼєкт Ірану в Ісфахані.

Reuters повідомляє, що внаслідок атаки загинули понад 20 високопоставлених іранських командирів. Останній, про якого стало відомо, — командувач Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизадех. Раніше повідомляли про загибель начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері, командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та командувача Хатем аль Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. В Ізраїлі повідомляють про трьох загиблих. Відомо, що іранська ракета влучила поблизу будинку в Рішон-ле-Ціоні, що на південь від Тель-Авіва. Ще понад 40 людей поранені, звітував посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер. За даними Fox News, уразили, зокрема, штаб-квартиру ЦАХАЛ — Кір’ят.

Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.