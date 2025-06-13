Армія Ізраїлю заявляє, що знищила головний іранський ядерний обʼєкт — в Ірані це заперечують

Ізраїльська армія повідомила, що завдала серйозної шкоди ядерному обʼєкту в Натансі, включно з підземними частиною та центрифугами. В Ірані кажуть, що пошкодження «косметичні».

Про це пишуть Reuters і The Times of Israel.

У місті Натанс розташовані два обʼєкти, де збагачують уран для іранської ядерної програми. Один з них — величезний підземний завод. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що зруйнували підземну частину, де розташований «багаторівневий зал збагачення з центрифугами, електричними кімнатами та іншою допоміжною інфраструктурою».

В Ірані визнали пошкодження, однак заявили, що вони — лише «косметичні». МАГАТЕ оприлюднило дані іранських посадовців, що рівень радіації не зріс.

Як видно із супутникових знімків, які опублікував OSINT-аналітик Damien Symon, база зазнала серйозних пошкоджень, проте поки що неможливо встановити, в якому стані підземні обʼєкти.