Ізраїль офіційно заявив, що атакував ще один ядерний обʼєкт Ірану

Ізраїль атакував ядерний обʼєкт Ірану в Ісфахані. Іранська сторона поки що це не коментувала.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ бригадний генерал Еффі Дефрін, передає The Times of Israel.

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«Ми не дозволимо Ірану просуватися до ядерної [бомби]. Ми не дозволимо розробляти ракети, призначені для того, щоб завдати нам шкоди», — каже він.

Раніше армія Ізраїлю повідомила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натансі, включно з підземною частиною і центрифугами. В Ірані заявили, що пошкодження «косметичні». У місті Натанс розташовані два обʼєкти, де збагачують уран для іранської ядерної програми. Один з них — величезний підземний завод.

Після того іранське інформаційне агентство Fars писало, що Ізраїль атакує Іран поблизу ядерного обʼєкта у Фордо. Офіційного підтвердження не було. The Times of Israel передав повідомлення іранських медіа, що іранська ППО збила ізраїльський дрон поблизу ядерного обʼєкта у Фордо.

Що передувало

Вночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Reuters повідомляє, що внаслідок атаки загинули понад 20 високопоставлених іранських командирів. Останній, про якого стало відомо, — командувач Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизадех. Раніше повідомлялося про загибель начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері, командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та командувача Хатем аль Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.