Трамп підвищив до 50% мита на сталь і алюміній, що імпортуються у США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про збільшення мит на імпорт сталі та алюмінію з 25 до 50%.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Рішення набуло чинності опівночі 4 червня за Вашингтоном (о 07:00 за Києвом).

Мита підвищуються для всіх країн, крім Великої Британії, яка у травні уклала торгівельну угоду зі США. Для Великої Британії мита на сталь і алюміній залишили на рівні 25%.

Мита на сталь і алюміній застосовуватимуться лише до сталевих й алюмінієвих компонентів імпортованої продукції, тоді як інші складові цієї продукції, що не містять сталі або алюмінію, оподатковуватимуться відповідно до інших чинних тарифів.

Білий дім назвав підвищення мит заходом боротьби з «торговими практиками, що підривають національну безпеку». Рішення Трампа, як наголосили в Білому домі, покликане «зміцнити сталеливарну та алюмінієву промисловість США».

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн.

Трамп запровадив «взаємні мита» проти десятків іноземних країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже були під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84 до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.