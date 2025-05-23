Трамп пропонує ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня

«Їхні потужні торговельні бар’єри, податок на додану вартість, абсурдні штрафи для корпорацій, нетарифні бар’єри, валютні маніпуляції, несправедливі й безпідставні судові позови проти американських компаній та інше призвели до щорічного торговельного дефіциту зі США на суму понад $250 мільярдів, що абсолютно неприйнятно», — написав Трамп.

За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США.

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Про це він написав у власній соціальній мережі TruthSocial.

Президент США Дональд Трамп запропонував ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня цього року.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали вступити в дію 15 квітня.

«Ми хочемо дати шанс переговорам. Якщо переговори не будуть задовільними, ми застосуємо наші контрзаходи. Підготовча робота над подальшими контрзаходами триває. Як я казала раніше, усі варіанти залишаються на столі», — написала тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влада США і Китаю оголосили, що знизять взаємні мита на 90 днів починаючи з 14 травня. Детальніше про це — тут.