Китай підвищує мита на товари зі США до 125%

Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84 до 125% з 12 квітня.

Про це 11 квітня повідомило Міністерство фінансів КНР.

Це дзеркальні заходи — нещодавно президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 125%. У міністерстві додали, що Пекін ігноруватиме подальші тарифи з боку Вашингтону на китайські товари.

«З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги», — йдеться в заяві.

У Мінфіні Китаю переконані, що «бездумне» введення американською стороною «аномально високих» мит стосовно КНР є серйозним порушенням міжнародних економічних і торгових правил.

«[Політика Трампа щодо мит] ігнорує глобальний економічний порядок, побудований самими США після Другої світової війни, порушує основні економічні закони та здоровий глузд, а також є повністю односторонньою гегемоністською і примусовою практикою. Китай рішуче засуджує це», — додали у відомстві.