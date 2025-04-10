ЄС відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів

Європейський Союз вирішив відкласти введення дзеркальних тарифів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа на 90 днів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Якщо переговори не будуть задовільними, ми застосуємо наші контрзаходи. Підготовча робота над подальшими контрзаходами триває. Як я казала раніше, усі варіанти залишаються на столі», — написала вона.

Відомо, що відповідні мита Брюсселю мали вступити в дію 15 квітня. Однак напередодні Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу зі зниженими тарифами у 10% для країн, серед яких країни ЄС. Тому Європа відповіла тим самим.