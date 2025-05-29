Суд США визнав незаконними більшість глобальних тарифів Трампа

Міжнародний торговий суд США визнав незаконними та заблокував більшість глобальних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg.

У межах судового процесу Трампа звинуватили в неправомірному використанні закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб обґрунтувати запровадження широких глобальних мит. Цей закон надає президентові США розширені повноваження у сфері фінансових транзакцій під час певних надзвичайних ситуацій, зазвичай — для запровадження санкцій.

Трамп посилався на торгові дефіцити США та наркоторгівлю на кордоні як національні надзвичайні ситуації, які, на його думку, дозволяли використання цього закону. Судді зазначили, що під час слухань юристи Трампа заявляли, що метою мит було «тиснути» на інші країни задля укладення вигідніших угод.

Суд надав адміністрації Білого дому 10 днів на виконання рішення про скасування мит, але не вказав конкретних кроків, які потрібно вжити.

Наказ стосується глобального фіксованого тарифу Трампа, підвищених ставок для Китаю та інших країн, а також повʼязаних із фентанілом мит для Китаю, Канади та Мексики. Водночас мита, введені на підставі інших повноважень, не підпадають під це рішення — йдеться, наприклад, про мита на сталь, алюміній та автомобілі.

Міністерство юстиції рішення оскаржує. Остаточне рішення має ухвалити Верховний суд США. Поки що ж нинішнє рішення суду нижчої інстанції остаточно блокує мита, якщо апеляційний суд не дозволить їхнє тимчасове поновлення на час розгляду справи.

Фʼючерси на індекси американських акцій різко зросли після цього рішення — контракти на індекс Nasdaq 100 піднялися до 2,1%. Долар зміцнився, а єна різко знецінилася.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали вступити в дію 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що знизять взаємні мита на 90 днів, починаючи з 14 травня. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.