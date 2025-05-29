Апеляційний суд США розблокував мита Трампа — через день після їх призупинення

Федеральний апеляційний суд США тимчасово відновив мита, які президент Дональд Трамп запровадив у квітні 2025 року, щоб мати час вирішити, чи зупиняти рішення Суду міжнародної торгівлі на довший період. Дію мит поновили через день після того, як Торговий суд постановив, що Трамп перевищив свої повноваження і зобовʼязав призупинити деякі з них.
Про це пишуть Reuters і Bloomberg.
Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні не пояснив свого рішення. Тепер сторони повинні до початку червня письмово надати свої аргументи щодо блокування тарифів Трампа. Позивачі мають термін до 5 червня, а адміністрація – до 9 червня. Остаточне рішення має ухвалити Верховний суд США.
Мін’юст США, коли подавав апеляцію, вказав, що рішення Суду міжнародної торгівлі, яке призупинило дію деяких мит, заважає урядовій дипломатії та втручається в повноваження президента в зовнішній політиці.
Водночас адміністрація Трампа просить Суд США з міжнародної торгівлі призупинити розгляд власного наказу, поки справа перебуває на стадії апеляції.
До рішення Апеляційного суду Торговий суд звинуватив Трампа в неправомірному використанні закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб обґрунтувати запровадження широких глобальних мит. Цей закон надає президентові США розширені повноваження у сфері фінансових транзакцій під час певних надзвичайних ситуацій, зазвичай — для запровадження санкцій.
Трамп посилався на торгові дефіцити США і наркоторгівлю на кордоні як національні надзвичайні ситуації, які, на його думку, дозволяли застосувати цей закон. Судді зазначили, що під час слухань юристи Трампа заявляли, що метою мит було «тиснути» на інші країни задля укладення вигідніших угод.
Мита Трампа
На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже були під санкціями). Для України ввели мито у 10%.
Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.
А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84 до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.
23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.