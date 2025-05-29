Апеляційний суд США розблокував мита Трампа — через день після їх призупинення

Федеральний апеляційний суд США тимчасово відновив мита, які президент Дональд Трамп запровадив у квітні 2025 року, щоб мати час вирішити, чи зупиняти рішення Суду міжнародної торгівлі на довший період. Дію мит поновили через день після того, як Торговий суд постановив, що Трамп перевищив свої повноваження і зобовʼязав призупинити деякі з них.

Про це пишуть Reuters і Bloomberg.

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Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні не пояснив свого рішення. Тепер сторони повинні до початку червня письмово надати свої аргументи щодо блокування тарифів Трампа. Позивачі мають термін до 5 червня, а адміністрація – до 9 червня. Остаточне рішення має ухвалити Верховний суд США.

Мін’юст США, коли подавав апеляцію, вказав, що рішення Суду міжнародної торгівлі, яке призупинило дію деяких мит, заважає урядовій дипломатії та втручається в повноваження президента в зовнішній політиці.

Водночас адміністрація Трампа просить Суд США з міжнародної торгівлі призупинити розгляд власного наказу, поки справа перебуває на стадії апеляції.