Спецоперація СБУ в Росії, окупація сіл на Сумщині, відставка Драпатого. Головне за тиждень

Цього тижня Служба безпеки України здійснила спецоперацію «Павутина» на території РФ, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку після удару окупантів по навчальному підрозділу військових, а в Польщі відбулися президентські вибори.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Спецоперація «Павутина» й обвал мостів у Брянській і Курській областях РФ

1 червня дрони СБУ атакували стратегічні бомбардувальники армії РФ. У межах спецоперації «Павутина» ударів зазнав 41 ворожий літак на аеродромах «Дягілево» в Рязанській області, «Оленья» в Мурманській, «Белая» в Іркутській, та «Іваново» в Іванівській.

БпЛА, заховані у фурах, здіймалися в повітря й летіли в бік літаків А-50, Ту-95 та Ту-22 М3, які бомбардують Україну. Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.

Раніше цього ж дня в Брянській і Курській областях Росії обрушилися мости. У Брянській області міст нібито повністю зруйнували за допомогою спрямованого вибуху. Частково міст упав на пасажирський потяг, що проходив під спорудою. Відомо про сімох загиблих і 69 постраждалих.

На Курщині вночі з рейок зійшов тепловоз через падіння прольоту мосту на перегоні. Постраждав машиніст, а частина потяга спалахнула.

Відставка командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку.

«Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни», — прокоментував Драпатий своє рішення.

Він додав, що ініціював перевірку всіх обставин інциденту: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надають допомогу, каже генерал-майор.

Раніше окупанти вдарили ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. За даними станом на 12:50 неділі, загинули 12 військових, понад 60 — поранені.

Президентські вибори в Польщі

У неділю в Польщі відбувся другий тур виборів президента. Обирали між проєвропейським лібералом Рафалом Тшасковським і консервативним націоналістом Каролем Навроцьким.

Тшасковський двічі мер Варшави, має прогресивні погляди на права ЛГБТ-спільноти й виступає за права жінок на аборт. Голова Інституту нацпамʼяті Навроцький заявляв про свої католицькі цінності, виступав проти міграції й спроб ЄС боротися зі зміною клімату. Рафал Тшасковський підтримує вступ України в ЄС і НАТО, тоді як Кароль Навроцький проти цього.

За даними перших екзит-полів, з мінімальним відривом переміг Рафал Тшасковський — у нього 50,3% підтримки виборців. Кароль Навроцький попередньо має 49,7% голосів.

Переговори України та Росії в Туреччині 2 червня

Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією, які заплановані на понеділок в турецькому Стамбулі. Київ на перемовинах представлятимуть:

перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця;

радник керівника Офісу президента Олександр Бевз;

заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Євген Шинкарьов;

заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков;

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський;

заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад;

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький;

начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін;

заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Олексій Шевченко;

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Шеріхов;

Додалися заступник начальника Генштабу Євгеній Острянський і представник уповноваженого Ради з прав людини в системі органів сектора безпеки й оборони Юрій Ковбаса.

З переліку виключили Олексія Маловацького — начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу. Очолюватиме делегацію міністр оборони України Рустем Умєров.

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Reuters пише, що українська делегація представить росіянам дорожню карту на перемовинах у Стамбулі. За даними агентства, Київ вимагатиме повного припинення вогню на 30 днів, після цього — обміну всіх військовополонених обох сторін і повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ тощо.

Армія РФ контролює чотири села на Сумщині

Російські військові контролюють чотири села в Сумській області. Йдеться про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади, повідомили в ОВА.

Жителів цих сіл давно евакуювали, загрози для цивільного населення немає.

Бої йшли на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Російські військові продовжують спроби просування, щоб створити так звану буферну зону.

Сили оборони України тримають ситуацію під контролем, відбивають атаки ворога та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини.

СБУ вдарила дронами по заводу з виробництва ракет під Москвою

Дрони Служби безпеки атакували поблизу Москви стратегічне підприємство «Радуга», яке виготовляє крилаті ракети, повідомили джерела «Бабеля».

Завод «Радуга» імені Березняка розташований у місті Дубна за 130 км на північ від Москви. Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, там спалахнула пожежа.

Завод належить до корпорації «Тактичне ракетне озброєння» та виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря — повітря», «повітря — земля», «земля — земля». Зокрема, ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ регулярно атакує Україну.