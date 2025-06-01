Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий подав рапорт про відставку

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку. Причиною став удар росіян по розташуванню одного з навчальних підрозділів військовослужбовців.

Про це він повідомив на своєму каналі у Telegram.

«Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни», — прокоментував Драпатий своє рішення.

Він додав, що ініціював перевірку всіх обставин інциденту: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надають допомогу, каже генерал-майор.

«Як командувач, я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», — вважає Михайло Драпатий.