Джерела «Бабеля»: СБУ вдарила дронами по заводу з виробництва ракет під Москвою

Дрони СБУ атакували поблизу Москви стратегічне підприємство «Радуга», яке виготовляє крилаті ракети.

Про це «Бабелю» повідомили джерела.

Завод «Радуга» імені Березняка розташований у місті Дубна за 130 км на північ від Москви. Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Завод належить до корпорації «Тактичне ракетне озброєння» та виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря — повітря», «повітря — земля», «земля — земля». Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ регулярно атакує Україну.

«СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть і надалі», — зазначило поінформоване джерело в СБУ.