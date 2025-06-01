Переговори РФ і України в Стамбулі. Хто очолить українську делегацію

Володимир Зеленський повідомив, що українську делегацію на перемовинах із Росією в турецькому Стамбулі очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

Президент також заслухав доповіді очільника МО, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки.

Переговори відбудуться 2 червня, у понеділок. Київ наполягатиме на повному й безумовному припиненні вогню, звільненні полонених і поверненні викрадених дітей. Українська сторона також готова до зустрічі на найвищому рівні.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».