WP: США можуть тиснути на Україну, щоб та взяла участь у нових перемовинах з Росією

США можуть тиснути на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах 2 червня, навіть якщо Москва попередньо не надасть меморандум зі своїми умовами для досягнення миру. Цього вимагає Київ.

Про це пише газета The Washington Post.

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Через дії Росії Україна опинилася в «невигідному становищі», зазначає WP. Президент США Дональд Трамп неодноразово дратувався через затримки переговорів, а американські чиновники неодноразово погрожували з них вийти. Тобто це сценарій, який зрештою буде вигідним для Росії.

Україна має мало можливостей для маневру через свою постійну залежність від військової та розвідувальної допомоги США, пише газета. Тим не менш, Київ не бажає розпочинати переговори, що базуються виключно на раніше запропонованих Росією умовах, які Україна вважає неприйнятними. Зокрема, на першому раунді перемовин у Стамбулі, що пройшли 16 травня, Росія вимагала вивести українські війська з її території для забезпечення припинення вогню. Мова про чотири «анексовані» області, які РФ повністю не контролює — Херсонську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Росію в затягуванні мирних переговорів. На спільній пресконференції з турецьким колегою 30 травня він сказав, що Москва досі не надала обіцяного «меморандуму» зі своїми умовами миру. Він наголосив, що Київ хоче ознайомитися із цим документом до того, як відправить делегацію на новий раунд переговорів у Стамбулі. Це потрібно, щоб будь-яка зустріч була «змістовною та результативною».

Проте Росія заявила, що надасть свій «меморандум» лише під час нового раунду перемовин, запланованих на 2 червня. Це і стало причиною звинувачень з боку України в затягуванні процесу.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що проєкти меморандумів обговорюватимуть на другому раунді у Стамбулі, «до якого російська делегація буде готова в понеділок [2 червня] зранку». Напередодні Пєсков сказав, що «вимагати [передати меморандум] негайно — це не конструктивно».

До цього глава російської делегації Володимир Мединський написав, що Росія готова почати «змістовне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо можливого припинення вогню» у Стамбулі 2 червня.

Відмова Росії передати проєкт документа може означати, що Москва намагається заманити Київ у пастку, сказали неназвані українські посадовці американській газеті The New York Times. Росія може висунути неприйнятні для Києва умови, наприклад, вимагати відмовитися від контролю над утримуваними територіями — і потім звинуватити Україну в зриві переговорів.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».