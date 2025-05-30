NYT: Київ бачить пастку у відмові Москви передати «меморандум» до нових перемовин у Стамбулі

Росія досі не передала Україні обіцяного «меморандуму» з позицією припинення вогню й обіцяє представити його вже на зустрічі делегацій у Стамбулі 2 червня. Проте Київ бачить у цьому спробу затягнути українську делегацію в пастку.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Росію в затягуванні мирних переговорів. На спільній пресконференції з турецьким колегою 30 травня він сказав, що Москва досі не надала обіцяного «меморандуму» зі своїми умовами миру. Він наголосив, що Київ хоче ознайомитися з цим документом до того, як відправить делегацію на новий раунд переговорів у Стамбулі. Це потрібно, щоб будь-яка зустріч була «змістовною та результативною».

NYT зазначає, що заява Сибіги прозвучала на тлі спроб України та Росії встановити власні умови й темпи мирного процесу. Водночас сторони намагаються заручитися підтримкою Білого дому, який раніше погрожував взагалі вийти з переговорного процесу.

Київ наполягає, що його першочергова мета — досягти режиму припинення вогню, перш ніж переходити до обговорення ширшої мирної угоди. Натомість Росія виявляє мало інтересу до перемирʼя і неодноразово заявляла, що переговори мають зосереджуватись на «коренях» війни — термін, який в риториці Кремля включає широкі вимоги, зокрема зобовʼязання не розширювати НАТО на схід. Україна та європейські союзники розцінюють це як спробу захопити Україну — політично і геополітично.

Під час попереднього раунду переговорів у Стамбулі, які пройшли 16 травня, Україна та Росія погодилися обмінятися своїми умовами миру. Головне досягнення цих перемовин — обмін у форматі «1 000 на 1 000». Цей раунд приніс значний обмін полоненими, але не дав жодних суттєвих результатів.

Київ заявив, що вже передав свої пропозиції щодо миру як Росії, так і США. За даними неназваного українського посадовця, меморандум передбачає припинення вогню на землі, на морі та в повітрі під наглядом міжнародних партнерів.

Проте Росія заявила, що надасть свій «меморандум» лише під час нового раунду перемовин, запланованих на 2 червня. Це і стало причиною звинувачень з боку України в затягуванні процесу.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що проєкти меморандумів обговорюватимуть на другому раунді у Стамбулі, «до якого російська делегація буде готова в понеділок [2 червня] зранку». Напередодні Пєсков сказав, що «вимагати [передати меморандум] негайно — це не конструктивно».

До цього глава російської делегації Володимир Мединський написав, що Росія готова почати «змістовне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо можливого припинення вогню» у Стамбулі 2 червня.

Відмова Росії передати проєкт документа може означати, що Москва намагається заманити Київ у пастку, сказали неназвані українські посадовці NYT. Росія може висунути неприйнятні для Києва умови, наприклад, вимагати відмовитися від контролю над утримуваними територіями — і потім звинуватити Україну в зриві переговорів.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».