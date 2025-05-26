Сумська ОВА: РФ контролює чотири села на Сумщині

Російська армія контролює чотири села у Сумській області. Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Про це написав очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Жителів цих сіл давно евакуювали, загрози для цивільного населення немає.

Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Російські військові продовжують спроби просування, щоб створити так звану буферну зону.

Водночас Григоров зазначає, що Сили оборони України та усі складові Сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини.