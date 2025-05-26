Сумська ОВА: РФ контролює чотири села на Сумщині

Російська армія контролює чотири села у Сумській області. Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.
Про це написав очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Жителів цих сіл давно евакуювали, загрози для цивільного населення немає.
Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Російські військові продовжують спроби просування, щоб створити так звану буферну зону.
Водночас Григоров зазначає, що Сили оборони України та усі складові Сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини.
- Увечері 19 березня на брифінгу президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія планує повністю витіснити українські війська з Курського напрямку, а потім вдарити в напрямку Сум і переміщувати війська на Харків, а також на Запоріжжя. Уже 27 березня Зеленський сказав, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Він мав відбутися ще кілька місяців тому, але Україна зірвала його завдяки Курській операції.
- У березні на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. У травні — з Білопілля й Ворожби. До цього евакуація стосувалася 90 прикордонних населених пунктів області. Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили 1 жовтня 2024 року.
- 9 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що новий російський наступ на Харківську і Сумську області фактично вже розпочався.
- На пресконференції 17 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що РФ зосередила на Сумському напрямку понад 60 тисяч солдатів. А 15 травня уточнив, що мова про 67 тисяч бійців. Україна робила відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися.