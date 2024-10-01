З частини Сумщини примусово евакуюють родини з дітьми

Із 90 населених пунктів Сумської області примусово евакуюють родини з дітьми.

Про це повідомили в Сумській районній раді.

Так, евакуацію оголосили:

у місті Ворожба ;

; у Білопільській територіальній громаді з Рижівки, Атинського, Будків, Голишівського, Стукалівки, Іскрисківщіни, Безсалівки, Нескучного, Рогізного, Соляників, Старих Вирків, Ободи, Дігтярного, Павлівки, Мелячихи, Волфине, Катеринівки, Кислої Дубини, Шпилі, Новоіванівки, Білопілля, Соханів, Нових Віок, Мирлоги, Гуринівки, Бубликового, Василівщини, Гиріного, Кандибиного, Морочі, Олексенки, Степанівки;

з Рижівки, Атинського, Будків, Голишівського, Стукалівки, Іскрисківщіни, Безсалівки, Нескучного, Рогізного, Соляників, Старих Вирків, Ободи, Дігтярного, Павлівки, Мелячихи, Волфине, Катеринівки, Кислої Дубини, Шпилі, Новоіванівки, Білопілля, Соханів, Нових Віок, Мирлоги, Гуринівки, Бубликового, Василівщини, Гиріного, Кандибиного, Морочі, Олексенки, Степанівки; у Краснопільській територіальній громаді з населених пунктів Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Турʼя, Марʼїне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське;

з населених пунктів Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Турʼя, Марʼїне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське; у Юнаківській територіальній громаді з населених пунктів Локні, Басівки, Юнаківки, Садків, Могриці, Варачиного, Яблунівки, Корчаківки, Малої Корчаківки;

з населених пунктів Локні, Басівки, Юнаківки, Садків, Могриці, Варачиного, Яблунівки, Корчаківки, Малої Корчаківки; у Миропільській територіальній громаді — у Миропіллі, Запсіллі, Великій Рибиці, Грунівки, Великого Прикілу, Малої Рибиці;

— у Миропіллі, Запсіллі, Великій Рибиці, Грунівки, Великого Прикілу, Малої Рибиці; у Хотінській територіальній громаді — у Кіндратівки, Костянтинівки, Степного, Першого Травня, Олексіївки, Володимирівки, Андріївки, Новомиколаївки, Біловодів, Водолагів, Журавки, Веселівки, Хотінів, Писарівки;

— у Кіндратівки, Костянтинівки, Степного, Першого Травня, Олексіївки, Володимирівки, Андріївки, Новомиколаївки, Біловодів, Водолагів, Журавки, Веселівки, Хотінів, Писарівки; у Миколаївській сільській територіальній громаді із населених пунктів Яструбине, Графське, Бондарівшина та Діброва.

До організації примусової евакуації дітей та їхніх батьків залучили соціальні служби, поліцію, рятувальників і військових.

Як евакуюватися з Сумщини

Нині триває евакуація з населених пунктів, розташованих за 5—10 кілометрів від лінії зіткнення. Дізнатися про час і місце евакуації можна в керівника громади або ж у старости населеного пункту. Також можна звернутися за телефонами: 095 386 43 06 (з 09:00 до 17:00), 050 650 70 83, (0542) 77 96 77 (цілодобово).

Інформацію щодо маршрутів руху, місць для тимчасового перебування й отримання першої допомоги також можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Мінреінтеграції за телефоном 1548.

Ситуація на Сумщині

У серпні начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — регіон постійно обстрілюють керованими авіаційними бомбами. Генштаб ЗСУ повідомляв, що найактивніше бʼють авіацією саме по прикордонню Сумщини з території РФ.

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області українське військове командування 13 серпня ввело обмеження для переміщення всіх категорій громадян. Таке рішення пояснили активізацією ДРГ і збільшенням інтенсивності бойових дій у регіоні.

Станом на 1 вересня з Сумщини евакуювали вже 22 тисячі людей.