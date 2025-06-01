Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ. Хто представить Україну в Туреччині

Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією, які заплановані на понеділок, 2 червня в турецькому Стамбулі.

Про це йдеться в указі президента № 359/2025 від 1 червня.

Україну на перемовинах представлятимуть:

перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця;

радник керівника Офісу президента Олександр Бевз;

заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Євген Шинкарьов;

заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков;

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський;

заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад;

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький;

начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін;

заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Олексій Шевченко;

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Шеріхов;

Додалися також заступник начальника Генштабу Євгеній Острянський і представник уповноваженого Ради з прав людини в системі органів сектора безпеки й оборони Юрій Ковбаса. Вони не були частиною переговорної делегації в Туреччині 16 травня.

Цього разу виключили з переліку Олексія Маловацького — начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу. Очолюватиме делегацію, як раніше оголосив Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров.

Що передувало

16 травня в Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Газета WP писала, що США можуть тиснути на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах 2 червня, навіть якщо Москва не надасть меморандум зі своїми умовами для досягнення миру. Цього вимагає Київ.

Reuters пише, що українська делегація представить росіянам дорожню карту на перемовинах у Стамбулі. За даними агентства, Київ вимагатиме повного припинення вогню на 30 днів, після цього — обміну всіх військовополонених обох сторін і повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ тощо.