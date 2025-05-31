Трамп удвічі підвищить мита на сталь і алюміній, що ввозяться до США

Президент США Дональд Трамп анонсував нове підвищення мит на всі сталь і алюміній, що ввозяться до Штатів. Тарифи зростуть із чинних 25% до 50%.

Про це Трамп заявив, виступаючи на заводі US Steel під Піттсбургом.

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У Березні 2025 року Трамп запровадив масштабні 25% тарифи на всю сталь і алюміній, що імпортуються до США. Але зараз він хоче знову їх підняти. Трамп каже, що спочатку розглядав можливість ввести тариф 40%. Але керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у 50%.

«За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан», — пояснив президент США.

Пізніше Трамп написав у мережі Truth Social, що тарифи 50% на сталь і алюміній почнуть діяти з4 червня.

«Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості», — зазначив Трамп.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн.

Трамп запровадив «взаємні мита» проти десятків іноземних країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже були під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84 до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.