Проросійський екскандидат у президенти Румунії Джорджеску залишає політику

Колишній проросійський кандидат на посаду президента Румунії Келін Джорджеску ввечері 26 травня оголосив про завершення своєї активної участі в політиці.

Таку заяву він зробив в ефірі румунського телеканалу Realitatea Plus.

Він наголосив, що вирішив залишитися поза межами будь-якої партії й повернеться лише тоді, коли «з’явиться серйозна нагода для Румунії».

«Вибори на посаду президента Румунії завершилися. Разом із цим я вирішив припинити свою активну участь у політичному процесі, вважаючи, що цей етап сувереністського руху завершився, принаймні з мого погляду. Я хочу наголосити, що це — особисте рішення, і воно не є осудом для тих, хто продовжує підтримувати цю справу. Я обираю бути пасивним спостерігачем соціальної ситуації», — заявив Джорджеску.

Джорджеску балотувався у президенти в листопаді 2024 року і виграв перший тур виборів. Його лідерство виявилось несподіваним, політика почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів, а Джорджеску заборонили балотуватись.