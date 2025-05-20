Ультраправий кандидат у президенти Румунії оскаржить результати виборів — перед цим він визнав поразку

Лідер ультраправої партії AUR, кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон вирішив оскаржити результати президентських виборів, де він програв. До цього він визнав свою поразку.

«Я офіційно звертаюся до Конституційного суду з вимогою скасувати президентські вибори в Румунії (травень 2025 року)», — написав Сіміон 20 травня, тобто наступного дня після оголошення результатів.

Він каже, що причина однакова зі скасуванням результатів виборів у грудні минулого року — втручання ззовні з боку як державних, так і недержавних «гравців». Сіміон заявляє, що цього разу є підтверджені докази. За його словами, ні Франція, ні Молдова не можуть втручатися у вибори іншої держави.

Про що мова. Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що «західноєвропейський уряд» нібито попросив його месенджер «заглушити консервативні голоси в Румунії» перед виборами президента. Імовірно, він мав на увазі уряд Франції, натякаючи на це емодзі багета («вгадайте, який саме 🥖»). Дуров написав, що відмовився обмежувати свободу румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали.

Франція відкинула звинувачення засновника Telegram Дурова у спробі вплинути на вибори в Румунії. МЗС Франції нагадало, що перший тур президентських виборів у Румунії, який був у грудні 2024, анулювали через цифрове й фінансове втручання повʼязаних з Росією субʼєктів.

Дуров також розповів про те, що начебто вплинути на вибори в Румунії його особисто просив голова зовнішньої розвідки Франції. Там це заперечують.

«Цієї весни в залі Salon des Batailles готелю Hôtel de Crillon голова французької розвідки (DGSE) Ніколя Лернер попросив мене заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні виборів. Я відмовився», —написав він у соцмережі X.

У коментарі газеті Le Monde представники DGSE спростували слова Дурова. Вони визнали, що «справді були змушені неодноразово контактувати з Дуровим протягом останніх років».

Однак підкреслили — виключно для того, щоб «рішуче нагадати йому і його компанії про відповідальність у питанні запобігання терористичним загрозам і розповсюдженню дитячої порнографії».

Що передувало

Після оголошення результатів другого туру президентських виборів Джордже Сіміон визнав поразку і привітав з перемогою свого опонента проєвропейського мера Бухаресту Нікушора Дана, який здобув перемогу.

Після підрахунку 100% протоколів з виборчих дільниць проєвропейський кандидат отримав 53,6%, а ультраправий Джордже Сіміон — 46,4%. За Нікушора Дана проголосували понад 6,1 мільйона румунів, тоді як за Сіміона близько 5,3 мільйона. Офіційні результати визнають остаточними, коли їх затвердить Конституційний суд Румунії.

Водночас ще до підрахунку 100% бюлетенів Джордже Сіміон заявив, що він нібито вже здобув перемогу, але приписав її Келіну Джорджеску. Келін Джорджеску — це колишній проросійський кандидат у президенти Румунії. Конституційний суд Румунії скасував результати минулорічного першого туру президентських виборів. Джорджеску, як і Сіміон, виступав проти військової допомоги Україні.

У соцмережах Сіміон також назвав себе президентом. Однак у X політик оголосив себе новим президентом Чаду — переплутав прапори.