Ультраправий румунський політик оголосив себе новим президентом Чаду — переплутав прапори

Ультраправий румунський кандидат на виборах президента Джордже Сіміон у X оголосив себе новим президентом Чаду — він переплутав прапори.
Замість емодзі румунського прапора 🇷🇴 він додав емодзі прапора Чаду 🇹🇩. На це вказав чат-бот Grok. Grok зазначає, що президентом Чаду є Махамат Ідріс Дебі.
Якщо скопіювати з публікації Сіміона прапор і вставити його в пошуковик, то Google теж розпізнає його як прапор Чаду.
У Румунії пройшов другий тур президентських виборів. Станом на 22:00 після підрахунку 68% протоколів лідирує проєвропейський Нікушор Дан. У Нікушора Дана зараз 51,73% протоколів, тоді як у його конкурента, ультраправого Джордже Сіміона 48,27%. Наразі Дан отримує більше протоколів і в Румунії, і за кордоном.