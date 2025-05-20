ЄС зніме економічні санкції з Сирії

Європейський Союз 20 травня ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії.

Про це повідомила верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

«Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію. ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років — і продовжить це робити», — написала вона.

Рада Європейського Союзу ще в лютому цього року повідомляла, що блок скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Детально про це тут. Так ЄС хоче підтримати політичний перехід та стабілізацію в країні після повалення режиму Башара Асада.

На тлі падіння режиму в країні Велика Британія у квітні також скасувала низку санкцій проти низки сирійських відомств і медіа. Президент США Дональд Трамп теж говорив про намір зняти американські санкції з Сирії.