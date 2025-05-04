Угода про надра між Україною та США, ідея Путіна про «перемирʼя», напад на Стерненка. Головне за тиждень

Цього тижня Київ і Вашингтон підписали угоду про надра, Північна Корея вперше визнала участь її військових у війні проти України, а на активіста Сергія Стерненка скоїли напад. Тим часом президент України Володимир Зеленський наклав санкції на низку людей, серед яких колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко. А президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

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Угода про надра

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Юлія Свириденко/Facebook

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення в світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

«Перемирʼя» на фронті

28 квітня лідер Росії Володимир Путін оголосив так зване перемирʼя на Дні памʼяті та примирення (у РФ це День перемоги).

Він нібито наказав своїм військовим припинити всі бойові дії з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня. Президент України Володимир Зеленський назвав це театральною постановкою, щоб створити атмосферу виходу РФ з ізоляції.

«Безумовне припинення вогню — модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. Із цієї дати чи з іншої — бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова почати припинення вогню з будь-якої дати, зокрема і з 7 травня, але на 30 днів. Водночас він зауважив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо — переконаний, що порушення домовленості обовʼязково будуть.

Роль КНДР у війні в Україні

У Північній Кореї вперше публічно підтвердили, що їхні військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Лідер КНДР Кім Чен Ин вирішив направити свої війська на допомогу Росії у війні проти України, посилаючись на договір про всеосяжне стратегічне партнерство, і видав наказ про їхню участь у бойових діях разом із російськими силами. Кілька днів тому, 26 квітня, Росія також уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України.

Напад на Сергія Стерненка

На активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли напад 1 травня — він дістав легке поранення. Одна куля влучила в ногу.

Підозрювана в нападі на Сергія Стерненка. СБУ

Слідство зʼясувало, що у справі фігурує 45-річна уродженка Одеської області, яка жила в Києві. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті.

Підозрюваній обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 29 червня без права на заставу. Їй закидають замах на вбивство, а також державну зраду.

Другий вирок Януковича

Колишній президент України Віктор Янукович і колишній заступник начальника Управління державної охорони, який був головою служби безпеки Януковича, Костянтин Кобзар отримали заочні вироки в українському суді.

Суд визнав їх винними у таких злочинах і призначив:

Януковичу — 15 років вʼязниці за організацію незаконного переправлення через держкордон та підбурювання до дезертирства;

Кобзарю — 10 років вʼязниці за дезертирство і організацію незаконного переправлення через держкордон.

Нові санкції

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові санкції РНБО. До списку, зокрема, потрапили колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко.

У списку також син експремʼєра Миколи Азарова Олексій, політолог Костянтин Бондаренко, гендиректор «Росатома» Олексій Лихачов та інші.

Також під обмеження потрапили низка російських заводів та енергопідприємств: Новолипецький металургійний комбінат, «Новатек», «Арктік СПГ» та інші. Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.