Північна Корея вперше визнала участь її військових у війні проти України

У Північній Кореї вперше публічно підтвердили, що їхні військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Про це передає корейське державне інформаційне агентство KCNA.

Центральна військова комісія Трудової партії «високо оцінила» бойові підрозділи КНДР «за героїчні подвиги в операціях по відсічі та знищенню грубого посягання на суверенітет з боку української влади, яка вторглася на територію РФ». Також комісія заявила, що Курська область нібито повністю «звільнена».

Лідер КНДР Кім Чен Ин вирішив направити свої війська на допомогу Росії у війні проти України, посилаючись на договір про всеосяжне стратегічне партнерство, і видав наказ про їхню участь у бойових діях разом із російськими силами.

Кім Чен Ин також сказав, що незабаром у Пхеньяні зведуть пам’ятник, який «вихвалятиме їхній героїзм і хоробрість», а до «надгробків загиблих солдатів» покладуть квіти. Це також перше підтвердження того, що зі сторони Північної Кореї є загиблі в боях.

У повідомленні KCNA лунає багато критики у бік України. Там її називають «авангардом імперіалістичних держав», звинувачують у «перетворенні на руїни багатьох житлових кварталів, вбивстві багатьох мирних жителів».

У Державному департаменті США зреагували на цю новину. Там закликали Пхеньян припинити розгортання своїх військ у Росії, а Москву — припинити підтримку КНДР. Держдепартамент США стурбований прямим залученням північнокорейських військових у війну і вважає КНДР відповідальною за бойові дії.

Також речник Держдепартаменту заявив, що російські навчання для північнокорейських військових порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН, які забороняють надавати військову допомогу КНДР або отримувати таку від неї.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Кілька днів тому, 26 квітня, Росія також уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Тоді начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов сказав, що російські військові нібито «повністю звільнили» Курську область від ЗСУ.

Водночас у Генштабі ЗС України станом на вечір 27 квітня зазначили, що на Курському напрямку за день відбулося 21 боєзіткнення, а кілька боїв ще тривало.