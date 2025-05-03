Театральна постановка. Зеленський прокоментував ідею Путіна про триденне перемирʼя на Дні памʼяті та примирення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею Путіна про триденне перемирʼя на Дні памʼяті та примирення (у РФ це День перемоги). Він назвав її театральною постановкою, щоб створити атмосферу виходу РФ з ізоляції.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

«Безумовне припинення вогню — модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. Із цієї дати чи з іншої — бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова почати припинення вогню з будь-якої дати, зокрема і з 7 травня, але на 30 днів. Водночас він зауважив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо — переконаний, що порушення домовленості обовʼязково будуть.

Президент припускає, що Путін озвучив ці пропозиції про перемирʼя, щоб створити враження, нібито реагує на сигнали, які йому передав спецпредставник президента США Дональда Трампа — Стівен Віткофф.

Україна передала всі свої сигнали американській, британській і французькій сторонам. За його словами, американці із цим погоджуються, а офіційна позиція Білого дому свідчить про розуміння того, що з боку Путіна це лише імітація переговорів, а не серйозна розмова.





Безпека іноземних лідерів на параді в Москві

«Гратися для того, щоб дати мʼяку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на Кремлівську площу на 9 травня, — допомагати Путіну ніхто не буде», — наголосив президент України.

Зеленський сказав, що Україна не може гарантувати безпеку іноземних делегацій, які планують відвідати парад у Москві 9 травня, оскільки російська влада може самостійно чинити будь-які провокації проти гостей і згодом звинуватити в цьому Київ. Відповідальності за події на території Росії Україна не несе.

Президент пояснив: є вид дипломатії, коли країни звертаються до України з тим, що вони їдуть на територію Росії і хотіли б, щоб у цей момент було безпечно.

«Тим більше, що я впевнений: такою самою дипломатією займаються інші країни з росіянами, коли вони приїжджають до нас. І як показує досвід, у нас бувало багато різних лідерів, і під час їхніх візитів були різного формату удари, штурми, залякування», — додав лідер.

За його словами, Україна «порядно поводиться з Китаєм і з державами, які не підтримують Україну з початку війни, а десь там балансують або іноді більш схиляються до росіян через історичні звʼязки». Київ виважено і поважно ставиться до інших країн і чує те, про що запитують і про що просять.

Що передувало

Путін 28 квітня оголосив так зване перемирʼя на Дні памʼяті та примирення. Він нібито наказав своїм військовим припинити всі бойові дії з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня. Водночас у Росії заявили: якщо Україна порушить «перемирʼя», то російські окупанти дадуть відповідь.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга наголосив: якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь.

Раніше Путін оголошував «пасхальне перемирʼя» на фронті до Великодня. Президент України повідомив, що станом на 00:00 після закінчення Великодня загальна кількість порушень російською армією своєї ж обіцянки тиші за добу, 20 квітня, сягнула 2 935. Проте Зеленський наголошував, що на Великдень в Україні дійсно зменшилась кількість повітряних тривог.

На тлі пропозиції великоднього перемирʼя Володимир Зеленський казав, що якщо зараз Кремль готовий долучитися до формату повної та безумовної тиші, Київ діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.

Також Володимир Зеленський запропонував відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження цього терміну. На це Путін сказав, що в Росії проаналізують пропозицію президента України Володимира Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі і після цього дадуть відповідь.

