Росіяни на Великдень майже 3 тисячі разів порушили своє ж «перемирʼя»

Станом на 00:00 після закінчення Великодня загальна кількість порушень російською армією своєї ж обіцянки тиші за добу, 20 квітня, сягнула 2 935.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Найбільше обстрілів і штурмових дій — на Покровському напрямку. На Курський напрямок також не поширилася російська обіцянка повної тиші.

Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1 882 обстріли українських позицій (зокрема 812 з важкого озброєння). Також понад 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

Зеленський наголосив, що Росія так і не відповіла як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.

«Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари», — зазначив він.